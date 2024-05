Por: Robby Bienestar

La Virgen de Chiquinquirá es la patrona de Colombia y una figura central de devoción en el país. Su historia se remonta a muchos años atrás, cuando el artista español Alonso de Narváez pintó la imagen de la Virgen del Rosario en una tela de algodón.

Esta imagen fue instalada en una pequeña capilla en Chiquinquirá, Boyacá, pero con el tiempo, la pintura se deterioró debido a la humedad y el abandono.

En 1586, María Ramos, una mujer devota, encontró la imagen deteriorada y decidió llevarla a casa. Sin embargo, ocurrió un milagro: la imagen se renovó misteriosamente, adquiriendo un brillo y una viveza que antes no tenía. Este evento fue interpretado como una señal divina y atrajo la atención y la devoción de muchos fieles.

La Virgen de Chiquinquirá es considerada la patrona de Colombia debido a los numerosos milagros atribuidos a su intercesión y al papel central que juega en la fe católica colombiana. El santuario de Chiquinquirá se ha convertido en un importante lugar de peregrinación, donde miles de personas acuden cada año para venerarla y pedir su protección. En 1829, el Papa Pío la proclamó oficialmente patrona de Colombia, consolidando su importancia espiritual y cultural en el país.

¿Cuál es la oración de la Virgen de Chiquinquirá?

“Querida Virgen de Chiquinquirá, madre santísima y protectora de Colombia, acudo ante ti con humildad y fe, sabiendo que eres mi guía y refugio en los momentos de necesidad. Te pido que intercedas ante tu hijo amado por (mencionar el favor o necesidad), que tanto necesito en mi vida.

Oh, madre de misericordia, ilumina mi camino con tu luz y concédeme la fortaleza para enfrentar mis dificultades. Sé que tu corazón está lleno de amor y compasión, y confío en tu poderosa intercesión para que mis súplicas sean escuchadas y atendidas.

Virgen bendita, tú que has obrado tantos milagros y has sido consuelo para tantos fieles, te suplico que me otorgues la gracia que tanto anhelo. Te prometo, madre querida, seguir tus enseñanzas y vivir una vida de fe y devoción.

Gracias, Virgen de Chiquinquirá, por escuchar mis plegarias y por tu constante protección. Amén.”

