Cuando estamos en una cita y sin duda nos interesa esa persona, de repente nuestro principal objetivo es que haya un beso en la boca, sin embargo, teniendo en cuenta que tal vez todavía no hay tanta confianza entre ambos y que tomar la iniciativa puede ser algo complicado, que esto suceda no es la cosa más sencilla del mundo. Si esto te pasa, el método del triángulo, aunque suene ridículo, puede ser tu mejor aliado para que consigas tu cometido.

Si nunca has escuchado sobre esta técnica, seguramente en estos momentos te estás imaginando muchas cosas que no son, como que tienes que emplear algún instrumento musical, pero en realidad se trata de los vértices de la figura geométrica, tres puntos fijos que debes trasladar al rostro de esa persona especial.

Para que te hagas una idea de la popularidad de este tema, en TikTok ya tiene más de 25 millones de búsquedas, además, los expertos en lenguaje corporal sostienen que este método es muy práctico para hacerle saber a alguien que estás interesado.

¿Cómo funciona el método del triángulo en una cita romántica?

Siendo más precisos, si quieres poner en práctica esta técnica debes imaginar un triángulo en la cara de tu ‘crush’, este lo forma los ojos y la boca, así se forma el vértice. En vez de estar hablando horas y horas, porque simplemente no puedes evitarlo y porque los nervios te invaden, si usas este método, fijando primero la mirada en un ojo, luego la boca y por último en el otro ojo, verás cómo vas ganando. Solo basta mantener la mirada por un segundo en cada punto, es una simple técnica de lenguaje corporal.

Al respecto, Patti Wood, que es una experta en lenguaje corporal, dice que las personas intercambian frecuentemente señales indirectas que revelan interés o disgusto. En especial cuando se trata de una cita, las miradas y los movimientos involuntarios son muy disientes.

¿Qué tan efectivo es el método del triángulo?

Las miradas con el método del triángulo demuestran interés y deseo de una conexión más íntima con el otro individuo en cuestión. Es cierto que ese tan anhelado beso puede llegar sin ningún empujoncito, pero ten presente que la técnica ayuda bastante en propiciarlo.

Los ojos y la boca juntos son conocidos como el “triángulo de oro” de una persona, acompañado de la frente, la nariz y las mejillas, esta suele ser la parte del rostro que más atención obtiene de las personas. Si eres incapaz de mirar a la cara a esa persona con la que estás saliendo en la primera cita, puede que exista un problema y no tengan mucho futuro.

Pero si lo que sucede es que no puedes despegar los ojos de la cara de las otra persona, esto demuestra completamente la fuerte atracción que hay. De hecho, un estudio que se publicó en la revista Frontiers in Psychology, las miradas intensas son estimulantes para ambos bandos y son una forma de comunicación no directa. Además, ten presente que una mirada en los labios es bastante delatador, ya que el beso suceda después de eso será cuestión de segundos.