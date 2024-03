Se trata de la isla Córcega, conocida por los turistas como ‘La isla de la belleza’ y que está ubicada en Francia, el país más visitado del mundo, de acuerdo con el último ‘ranking’ Organización Mundial de Turismo, citado por National Geographic.

En este mapa se aprecia su ubicación:

Su capital, Ajaccio, es famosa porque ahí nació el emperador Napoleón Bonaparte y por sus lugares históricos que contrastan con los hermosos paisajes del lugar.

Cómo llegar a ‘La isla de la belleza’, en Francia

Los ciudadanos que deseen visitar la isla Córcega pueden llegar en avión —tomando un vuelo desde varias ciudades de Francia (como París y Niza) a Ajaccio, Bastia, Calvi y Figari, lugares de la isla que cuentan con aeropuerto—.

También se puede llegar en barco desde Niza o en autobús.

Los colombianos y otros ciudadanos de Latinoamérica no necesitan visa, pues desde hace unos años Francia no les exige ese requisito, siempre y cuando la estadía no supere los 90 días.

Qué hacer en Córcega, ‘La isla de la belleza’ que está en Francia

Hay varias actividades acuáticas y fuera del mar que se pueden hacer en el paradisiaco lugar. Algunas son:

Visitar el Palacio Fesch: es el museo central de bellas artes de la isla, y cuenta con obras de importantes artistas europeos.

Conocer la cascada de Voile de la Mariél: es un espectacular mirador con un paisaje asombroso:

Disfrutar de sus playas: ‘La isla de la belleza’ tiene impresionantes playas, como las de Sperone, Palombaggia, Calvi y Lotu, que cuentan con mar cristalino.

