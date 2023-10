Acomodar los alimentos en el refrigerador al volver del supermercado es muy común, y en ocasiones ya se tienen señalados los lugares para cada producto, pero los expertos advierten que hay uno en específico que por ningún motivo debe ir en la puerta del refrigerador, y aquí te decimos cuál es.

Cuando este alimento se coloca en la puerta del refrigerador se corren varios riesgos tanto para el bolsillo como para la salud: en primer lugar, que rápidamente se eche a perder (teniendo que gastar en una nueva), y luego, como consecuencia, que si se consume en mal estado cause enfermedades.

La leche, que tan comúnmente es colocada en la puerta del refrigerador, pierde más rápido sus propiedades cuando está expuesta a cambios de temperatura, y esto es exactamente lo que sucede en la señalada parte de la nevera. Por esta razón, se recomienda que la leche sea colocada en otra parte de la nevera.

Cuando la leche pierde sus propiedades fácilmente puede caducar, y de esta forma la persona que la consuma en mal estado pueden presentar síntomas físicos, específicamente de intoxicación, tales como náuseas, vómitos, dolores de estómago y diarrea, pero si estos síntomas persisten o empeoran, se recomienda ayudar al médico.

Otros productos que es mejor no colocar en la puerta del refrigerador son los huevos, pues se trata de un alimento que comúnmente se adquiere a temperatura ambiente y a cambios constantes en la misma, por lo que, para mantenerlos en buen estado, se recomienda guardarlos en alguno de los estantes superiores.

¿Qué se puede colocar en la puerta del refrigerador?

La puerta del refrigerador, al ser la parte menos fría, es donde se pueden colocar productos que no requieren de temperaturas tan frías y estables, por ejemplo bebidas como el agua o los refrescos, ya que no les afecta este cambio; así como la mayonesa o la mostaza, pues aunque se saquen y metan continuamente no resultarán afectadas.

¿Cuáles son las otras zonas del refrigerador y qué se puede colocar en ella?

Al contrario de la puerta de la nevera, que es la parte menos fría, los estantes superiores y centrales son la zona más fría, donde se recomienda colocar aquellos alimentos que deban conservarse en esta temperatura, como los lácteos y los embutidos.

En los estantes del medio aún se presentan temperaturas muy frías, por lo que aquí se recomienda colocar carnes y pescados crudos, y alimentos para descongelar; en el estante inferior, que es una zona poco fría, se pueden colocar las frutas y verduras, pues si están expuestas a demasiado frío pueden deteriorarse.

