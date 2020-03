En un hilo de Reddit han participado varias personas que trabajan en las aeronaves y han compartido datos que tienen que ver con la limpieza de la cabina.

Una azafata explica que los aviones que hacen trayectos cortos se limpian entre vuelo y vuelo, pero esa práctica nunca se hace a fondo. Usualmente, el personal encargado recoge la basura, pero no frotan cada rincón de los asientos, ni las bandejas abatibles, ni los bolsillos delanteros, informó Gizmodo.

Siempre le recomiendo que nunca use o ponga algo en el bolsillo del asiento. Me he retirado y he visto todo tipo de personas retiradas de allí. Pañuelos sucios, bolsas enfermas, bragas, calcetines, pies de personas, chicles, dulces medio succionados, núcleos de manzana … y luego, en el próximo vuelo, vas a poner tu teléfono / computadora portátil / iPad allí, dijo la azafata en el hilo de Reddit.