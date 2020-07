Según el análisis publicado en The Royal Society, los científicos descubrieron que las toxinas pueden traer beneficios farmacológicos.

Los conos marinos son depredadores venenosos que cazan gusanos, caracoles y peces.

El científico Samuel Abalde explica que estas conotoxinas son péptidos que logran desencadenar en la presa diferentes respuestas fisiológicas como la sedación y la parálisis tetánica.

Durante la investigación, los científicos realizaron una técnica de secuenciación masiva del Ácido Ribonucleico (ARN) para analizar y comparar el veneno de las 13 especies endémicas del oeste africano.

