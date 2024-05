Por: Noticiero 90 minutos

Los días lluviosos permiten que la fauna y la flora se benefician por el hecho natural, sin embargo, para los humanos implica una serie de protocolos para evitar llegar mojados a las obligaciones diarias; colegios, universidades, trabajo, etc.

De igual manera, los zapatos son los más afectados, ya que el agua suele significar que se vuelven pesados, incómodos e incluso dejan pequeños charcos en zonas secas.

Por ende, estos consejos pueden ‘darle una mano’ para que el calzado tenga una buena secada e incluso pueda evitar malos olores por la humedad.

Consejos para secar zapatos mojados por las lluvias

En caso de que los materiales de los zapatos no son aptos para la lavadora, lo más recomendable es únicamente usar la secadora; máximo 20 minutos para eliminar la mayor cantidad de humedad.

En contraste, si no tiene secadora y no puede usar la lavadora, coloque los zapatos sobre un ventilador; hay que quitarle los cordones y las plantillas. Asimismo, asegúrese de no exceder los 30 minutos, ya que así se endurecen.

Un truco que pocas personas conocen es el de usar periódico. El paso a paso es el siguiente:

Envolver el exterior e interior del calzado

Cambie el papel una vez esté saturado para asegurar una efectiva absorción del agua.

Cabe aclarar que, este ‘tip’ funciona más en los zapatos mojados de material de gamuza o cuero.

Arroz y avena

Asimismo, en el caso de querer un trabajo a largo plazo, existe el uso de ingredientes absorbentes, como arroz y avena; ya que hacen la labor de ‘esponja’ pero se demora entre 2 a 3 horas.

Finalmente, otra de las recomendaciones es la de usar un trapo de microfibra. Este consejo es más funcional con el calzado de cuero que esté húmedo. De manera similar, hay que dejar que absorba el agua. Una vez se realice este proceso, puede intentar alguna de las recomendaciones anteriormente mencionadas.

