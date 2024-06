Con el paso del tiempo, las superficies blancas como el techo, pueden verse afectadas por la aparición de manchas amarillas, que no solo son antiestéticas, sino que también pueden indicar problemas subyacentes.

Varias de estas causas son:

Humedad y condensación.

Humo y grasa.

Luz solar.

Manchas de óxido.

¿Cómo limpiar techo de PVC manchado?

Necesita vinagre y bicarbonato de sodio como principales ingredientes caseros.

Siga los pasos:

Preparación: proteja el área debajo del techo con paños o plásticos para evitar salpicaduras. Abra ventanas para ventilar y usa los equipos de protección mencionados anteriormente. Limpieza inicial: comience limpiando el techo con un paño húmedo y jabón líquido para eliminar la suciedad superficial. Enjuague el paño con frecuencia y repita hasta que el techo esté libre de polvo y suciedad. Solución de vinagre: en una cubeta, mezcle una parte de vinagre blanco con dos partes de agua tibia. Aplique la solución sobre las manchas amarillas con un paño o una esponja. Deje actuar durante 15-20 minutos. Frotar y enjuagar: suavemente sobre las manchas con un cepillo de cerdas suaves o una esponja. Enjuague el área con agua limpia y repita el proceso si es necesario. Solución de bicarbonato de sodio: para manchas persistentes, cree una pasta mezclando bicarbonato de sodio con un poco de agua. Aplique la pasta sobre las manchas y déjela actuar durante 30 minutos. Frote suavemente y enjuague con agua limpia. Jugo de limón (opcional): exprima el jugo de un limón y aplíquelo directamente sobre las manchas. Deje actuar durante 10-15 minutos. Frote suavemente y enjuague. Secado y acabado: una vez que las manchas hayan desaparecido, seque el techo con un paño limpio y suave. Si la mancha persiste, repita el proceso hasta eliminarla por completo.

¿Cómo quitar el moho de las paredes y techo?

El moho, ese hongo no deseado que se desarrolla en ambientes húmedos y oscuros, puede convertirse en un problema serio en el hogar si no se trata a tiempo. No solo afecta la apariencia de paredes y techos con manchas antiestéticas, sino que también puede suponer riesgos para la salud, especialmente para personas con alergias o problemas respiratorios.

Afortunadamente, existen diversos métodos efectivos para eliminar el moho de las paredes y techos. Estos son algunos implementos que puede usar:

Vinagre blanco. Bicarbonato de sodio.

Así como el proceso anterior, este también lo puede hacer de la misma manera sin tener ningún tipo de inconveniente.

