El dolor de espalda es una de las razones más comunes por las que las personas acuden al médico con regularidad. Junto a las cefaleas, es una de las causas más comunes de incapacidad, dependiendo la causa y la agudeza del dolor.

Según Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el dolor de espalda afecta a 8 de cada 10 personas alrededor del mundo y puede variar de suave a intenso dependiendo la duración que tenga.

(Vea también: ¿Cómo ayudar a una persona que sufre de ansiedad? Algo que no se debe tomar a la ligera)

Se considera un dolor de espalda agudo cuando este aparece repentinamente y dura máximo un par de semanas. En cambio, esta afección se torna crónica cuando el malestar persiste por más de tres meses en el área.

Entre las causas por las que puede surgir un dolor de espalda se encuentran los accidentes, las caídas, levantar objetos muy pesados, cambios en la columna vertebral a medida que corren los años y trastornos o problemas de salud como la artrosis.

3 cosas que debe evitar para disminuir el dolor de espalda

El tratamiento para ti depende de cuál es el motivo que llevó a que padezcas el dolor. Sin embargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, listó algunos consejos con los que es posible que evites este malestar:

Evita lesiones

La mejor tarea para evitar complicaciones en la espalda es mantener una postura correcta. Para ello, no debes encorvar la espalda, siéntate derecho, mantén la cabeza erguida y los hombros hacia atrás, e intenta no estar mucho tiempo en la misma posición.

Lee También

Así mismo, es fundamental que cuando levantes objetos muy pesados utilices la fuerza de tus piernas y no la de tu espalda. Si la carga es muy grande, mejor opta por pedir ayuda para que no te causes lesiones en la zona lumbar.

Fortalece la espalda, dile adiós al sedentarismo

La actividad física siempre será tu mejor aliado para la salud. El realizar ejercicios que mejoren el estado muscular de esta parte del cuerpo prevendrá lesiones futuras o que se desgasten dichas áreas con mayor rapidez al pasar los años.

El Departamento de Salud recomienda que realices, por lo menos, 150 minutos de actividad aeróbica. En ella, también se pueden involucrar ejercicios como el yoga o los estiramientos. Lo importante en este proceso, es que te acompañes del conocimiento de un experto para evitar complicaciones si tienes alguna afección previa.

No olvide tener hábitos saludables

Controlar el peso con una alimentación balanceada y ejercicio constante es fundamental para que no se presentes dolores en la espalda. Aquellas personas con sobrepeso u obesidad ponen más carga sobre las articulaciones, lo que causa problemas no solo en la espalda, también en las rodillas, la cadera, etc.

Lee También

También, es importante que no olvides que a través de la alimentación se obtienen una serie de beneficios que ayudan a mantener los huesos fuertes. Entre los más importantes para evitar dolores lumbares se encuentran el calcio y la vitamina D.

El calcio se puede encontrar en alimentos como los lácteos, los frutos secos, las sardinas y, en menor proporción, en legumbres y vegetales verdes oscuros como la espinaca, la acelga y el brócoli.

En cuanto a la vitamina D, la mejor forma de obtenerla es a través de la exposición al Sol, sin dejar de lado los elementos de protección contra los rayos ultravioleta como el protector solar con mínimo, un factor de protección de 50.