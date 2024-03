Los piojos son insectos que habitan en la cabeza de de las personas y se pasan fácilmente de unos cueros cabelludos a otros. Esta molesta infestación se puede controlar con muchos métodos, que han sido practicados a través de los años y que funcionan en muchas ocasiones.

Estos insectos tienen forma de semillas de sésamo, pero los huevos, llamados liendres, son más pequeños y por eso detectarlos a veces puede ser muy difícil. Hay métodos bastante efectivos para eliminarlos, como el de la vaselina y el aceite efervescente, que se suman a decenas más, como el del aceite de coco.

Esto es importante para la salud, puesto que las heridas provocadas por las picaduras pueden infectarse si se rascan.

Método de la vaselina para quitar piojos

Ponga abundante cantidad de vaselina y aplíquela en el cuero cabelludo. Deje durante una hora y peine con una lendrera, o peinilla para piojos. Luego lave el cabello con champú y repita de ser necesario hasta eliminar por completo los piojos y liendres (clave para que no se reproduzcan más).

Método del aceite efervescente para quitar piojos

Hoy dos métodos. Para aplicar el primero, tome 5 gotas de aceite de eucalipto, 5 gotas de aceite de romero, 5 gotas de aceite de oliva, mézclelos y aplíquelos por todo el cuero cabelludo. Masajee y déjelo durante una hora y luego péinelo con una lendrera o peinilla para piojos.

Para aplicar la segunda mezcla tome 5 gotas de aceite de menta, un poco de aceite de oliva y mézclelos. Masajee la mezcla en todo el cuero cabelludo. Lave después de una hora y luego aplique el vinagre de manzana en los lugares en donde se concentra el vinagre. Después de 15 minutos, péinelo con lendrera y luego lávelo. Este método se puede repetir hasta 4 veces.

¿Qué es lo que provocan los piojos?

Los piojos se transfieren de una persona a otra por medio del contacto cercano. La higiene personal o la limpieza no se relacionan directamente con tener piojos y tampoco se pueden contraer piojos de los animales. Además, se sabe que estos no transmiten enfermedades, según lo señala el portal especializado del gobierno de Estados Unidos, MedLine Plus.

¿Qué personas son más propensas a tener piojos?

El portal de salud también aclara que los niños entre 3 y 11 años y sus familias tienen más riesgo de contagiarse con piojos, puesto que suelen jugar con contacto más estrecho con otros niños.

