Aunque la también presentadora de Caracol reconoció que ella no tiene claves para saber si alguien es o no un mal ‘polvo’, sí dijo que una alerta que podría indicar que un hombre no va a ser el mejor en la cama es el machismo.

“No hay nada peor para el sexo que un tipo machista, porque es un tipo que está solo preocupado por el placer de él y está lleno de etiquetas e ideas mal concebidas acerca del placer femenino”, explicó Dos Santos.

Flavia no solo dio pistas para no perder el tiempo con algunos hombres, sino también con las mujeres: “Una mujer que se puede considerar mal polvo es una mujer que le tenga mucho miedo al sexo. Esas personas que, de verdad, el tema sexo les provoca un malestar. Entonces uno ya se imagina que esa persona no se relaja y no disfruta”.

Para cerrar ese tema, la sexóloga recordó lo que se necesita para ser un buen ‘polvo’ es “tener la mente abierta y entregarse al momento, entregarse a la experiencia. Eso es lo que hace a una persona buena en la cama”.

Este fragmento de Flavia en ‘The Juanpis Live Show’ se puede escuchar a partir del minuto 16:06 del siguiente video publicado en el canal de YouTube de ‘Juanpis González’.