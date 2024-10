A través del tiempo, la corbata se ha convertido en un accesorio que representa elegancia y formalidad. Desde su origen, que se cree surgió en Croacia en el siglo XVII, hasta hoy en día, ha ocupado un lugar importante la moda contemporánea.

Por tal motivo, aprender a hacer un buen nudo de corbata es una habilidad esencial para cualquier hombre moderno. Aunque existen varios métodos, unos más complicados que otros, en redes sociales circuló uno que no tiene mayor complejidad y que dejó perplejo a más de uno.

En el video en el que lo enseñan se aprecia que la persona debe tener la parte gruesa de la corbata sobre su brazo, más exactamente desde el codo hasta la punta de los dedos. A continuación, siga estos pasos:

Tome la parte más delgada para enrollarla sobre sí misma, pasándola tres veces por encima del brazo. Con la mano que está libre, tome la parte que está enrollada en la mitad y pásela por debajo de la que está en la parte superior. Con un movimiento suave hacia arriba, comience a jalar hasta que se forme el nudo de la corbata. Ajuste a su medida.

Acá, el video del proceso:

Porque no lo supe antes! pic.twitter.com/WKrRcZRrXv — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) October 17, 2024

El video tuvo varias reacciones en X (antes Twitter) y varios usuarios se mostraron sorprendidos por el sencillo método.

“La cantidad de tutoriales que me habría ahorrado”, “hace poco aprendí a hacer el nudo, pero me sirve”, “¿cómo no lo vi antes?”, “me salvó la vida”, “cuánto tiempo de mi vida me hubiera ahorrado”, “lo guardaré para practicarlo”, “nunca es tarde para aprender”, “qué vaina tan buena”, “y yo como tonto mirándome al espejo”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

¿Para qué sirve una corbata?

Elegancia y formalidad: la corbata es un símbolo de elegancia y formalidad, y se suele usar en eventos formales como bodas, reuniones de negocios o presentaciones importantes.

Complemento del traje: la corbata complementa el traje y le da un toque personal.

Expresión de estilo: la elección de la corbata, su color, patrón y material, puede expresar el estilo personal de quien la lleva.

Usar una corbata no solo completa un atuendo formal, sino que también transmite confianza y atención al detalle. En el mundo laboral, muchas empresas consideran que un buen nudo de corbata es un signo de respeto hacia los colegas y clientes. Además, el uso de la corbata permite expresar la personalidad a través de colores y patrones, brindando una oportunidad de destacar entre la multitud.

¿Cómo se aprende a hacer un buen nudo de corbata?

Práctica: hacer un buen nudo de corbata requiere práctica. No se desanime si no le sale perfecto al primer intento.

Material de la corbata: las corbatas de seda pueden ser más deslizantes, mientras que las de algodón pueden ofrecer más agarre.

Complementos: considere usar un sujetador de corbata para mantenerla en su lugar y manejarla con más facilidad.

