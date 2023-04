Una de las recomendaciones que hacen las aerolíneas es hacer el ‘check-in’ un día antes de iniciar el viaje, lo que corresponde a elegir los asientos en los que se quiera hacer durante el vuelo.

Sin embargo, en muchas ocasiones el mapa que se muestra en la aerolínea no corresponden al del avión, así que las personas pueden llevarse sorpresas con asientos que no cuentan con ventana, que las sillas no son reclinables o que tienen menos espacio para las piernas.

Ante esto, ahora hay una herramienta que permite mirar el mapa real del avión y así escoger los lugares que mejor se acomoden a las necesidades.

Cómo elegir los mejores asientos en un avión

♬ Maxwell the Cat (Techno Flip) – HCTM @ingeniero.viajero 🚫✈️💺No confíes en los mapas de asientos de las aerolíneas. Mejor usa sitios como SEATGURU (totalmente gratuito) donde podes ver el plano REAL del avión con calificaciones sobre cada uno de los asientos. 🟩 Los VERDES son TÉCNICAMENTE los “mejores” (o más votados) de ese vuelo. 🟨 Los AMARILLOS pueden ser un poco incómodos o cuentan con algunas limitaciones. ⬜️ Los BLANCOS son asientos estándar. 🟥 Los asientos ROJOS debes evitarlos, pues son los que más problemas tienen: poco ángulo de reclinación, cercanía al baño, no tienen ventana, menos espacio de piernas, entre otras. 🟢🟡 Los “verdeamarelos” tienen opiniones divididas. ℹ️💺Tené en cuenta que SEATGURU no separa tu asiento en el vuelo, solo te dice cuál es el mejor. Luego tendrás que reservarlo directamente en la web o app de la aerolinea. 💰Tené en cuenta que hoy en día casi todas las aerolineas te cobran extra por elegir asiento. 🔃 No te olvides de compartir este video con tus amig@s viajer@s y comentá “PARTE 2” si querés saber también como viajar sin nadie en el asiento de al lado #tipsViajeros

Según el usuario @ingeniero.viajero, la mayoría de personas comete el error anteriormente mencionado y por eso puede pasar una mala experiencia a la hora de viajar y más si se trata de trayectos largos.

Para evitar mal entendidos, el usuario recomendó la página Seat Guru, una herramienta de Trip Advisor, en la que al ingresar los datos del vuelo se muestra un mapa real del avión que se va a abordar y así es mucho más sencillo y preciso atinarle a los mejores lugares.

Además, la plataforma resalta los mejores asientos marcados con un color verde y los peores con rojo y amarillo. También los estándar, que suelen estar en la mitad del avión, en blanco.

Cómo viajar en una fila solitaria

En otro video publicado por el mismo usuario, dio recomendaciones para poder coincidir con una hilera de sillas solas y así poder tener más comodidad durante el trayecto.

♬ Maxwell the Cat (Techno Flip) – HCTM @ingeniero.viajero 💺✈️ EL TIP 3 NO FALLA. Para viajar sin nadie al lado, no hace falta que compres todos los asientos de tu fila! Seguí estos pasos y, si el avión no está lleno, tendrás más chances de viajar muy cómodo: 1. Hacé el check-in lo más cerca del vuelo posible y elegí un pasillo de las filas del medio. Igual andá mirando el día anterior y si ves que se están ocupando todos los asientos, lo mejor es elegirlo antes y no arriesgarte a esperar al final y que te quede el peor asiento del avión. 2. Asegurate tener descargada la app de la aerolínea con la que viajas, ya que algunas permiten cambiar el asiento justo antes de subir. De esta manera vas a poder cambiarte a una fila que esté libre en el ultimo momento. Algunas aerolíneas no te permiten cambiarte pero sí ver el mapa de asientos y ver cuáles todavía siguen libres. 3. (No apto para ansiosos) Subi ÚLTIMO al avión. Literalmente ÚLTIMO. Así al subir vas a poder ver si hay filas enteras libres y preguntarle a los tripulantes de cabina si te podes mover. En general te va a decir que si! Siempre pregunta primero y no te mandes sin decir nada! Recorda que la elección de asiento suele tener costo, y que si el avión va lleno, vas a ir siempre acompañado, así que elegí un asiento que te sirva para esos casos también. Reenviale este vídeo a tus amig@s viajer@s y comentá PARTE 3 para que comparta mis últimos secretos eligiendo asientos! #tipsViajeros

El primer consejo que da el creador de contenido argentino es hacer el ‘check-in’ lo más cerca del vuelo posible y así ver qué sillas van quedando vacías y de esa manera tener más posibilidad de estar solo en una fila.

Lo segundo es tener la aplicación de la aerolínea, ya que esta permite en muchas oportunidades que se cambien los asientos a última hora por, quizá, una fila que este vacía o tenga al menos un espacio con el otro viajero.

Finalmente, el último consejo es más arriesgado, pero funciona, y es entrar de último al avión y así poder ver qué sillas tienen espacio o si están mejor ubicadas que la que se tenía inicialmente.