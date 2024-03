El cuidado dental es uno de los aspectos determinantes en la salud de muchas personas en Colombia, por lo que las recomendaciones de un experto en el tema sirven para evitar la caída de los dientes en la etapa adulta.

¿Cuál es la enfermedad dental más común en Colombia?

La gingivitis es una de las principales complicaciones entre los colombianos, según le explicó a Pulzo el experto odontólogo Mauricio Gleiser, pues este se convierte en el primer paso del mencionado inconveniente, que avanzará si no hay atención oportuna.

Esa enfermedad generalmente es causada por una acumulación de placa bacteriana en la línea de las encías, que se forma constantemente en los dientes cuando las bacterias en la boca se combinan con los restos de comida y saliva. Si la placa no se elimina mediante un buen cuidado dental, puede irritar las encías y provocar la inflamación.

De ahí, en el marco del Día de la Salud Bucal a nivel internacional este 20 de marzo, es clave apuntar cómo es que esta realidad puede avanzar a un problema más grave que lleva a la pérdida posterior de los dientes.

¿Por qué se caen los dientes en adultos?

La periodontitis es una segunda etapa de ese problema que se convierte en la razón para que la dentadura pierda fuerza en el hueso, lo que lleva a la caída de las piezas. Gleiser recordó que en Colombia esa situación desembocado en una alta cantidad de perjudicados.

El experto remarcó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 46 y el 55 por ciento de la población mayor de 40 años en el país sufre de edentulismo, o sea, de falta de dientes.

“Puede ser que le hagan falta un diente, que le hagan falta cinco dientes, como puede ser que le hagan falta todos los dientes de la boca”, explicó Gleiser, sobre una cifra que, al contrastar con datos de la Dian (replicados por Telencuestas, sirven para calcular que al menos 11 millones de colombianos han sido afectados por las consecuencias de la periodontitis.

Esta última enfermedad va a atacar el soporte de los dientes o el hueso de los dientes, que son los que nos mantienen en la boca. El experto puso el dedo en la llaga sobre los pacientes que sufren de este problema.

“Son aquellos pacientes que uno no lo cree, pero dicen que se le van cayendo los dientes y ellos no saben. No saben por qué, pero la razón es porque tienen una enfermedad, una enfermedad generalizada en la boca que se llama periodontitis y esta enfermedad no solo va a afectar la salud oral de los dientes, sino trae otras consecuencias a nivel general del cuerpo”, indicó.

¿Cuándo puede comenzar la enfermedad periodontal?

Puede comenzar en edades tempranas en los niños. “Podemos encontrar enfermedad periodontal desde niños que tienen 12, 13, 15 años en adelante hasta adultos de 80, 90 años”, señaló. Agregó: “Eso puede comenzar desde edades muy jóvenes porque es una enfermedad que es silenciosa”.

Gleiser enfatizó en que los pacientes no se dan cuenta de que tienen ese padecimiento porque no van a controles con los odontólogos ni a prevenciones, por lo que en un momento dado la anormalidad está totalmente arraigado a la boca.

“La solución puede ser complicada y un poco asustadora para el paciente porque puede perder varios dientes y nadie quiere perder dientes. Entonces, yo creo que el problema es que es silenciosa si el paciente no va a los controles. La mala higiene es el producto principal de esta enfermedad”, remarcó.

El odontólogo aclaró que la periodontitis además puede causar problemas a nivel de corazón, además de inconvenientes en pacientes con diabetes y malestares pulmonares.

De ahí, la insistencia en el cuidado dental para no verse obligados a medidas posteriores como las prótesis o los puentes para masticar o, en el peor de los casos, a la imposibilidad de comer sólidos. Al final, para evitarse esa pesadilla, es clave la salud bucal.

