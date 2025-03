Elegir unos ‘jeans’ hoy en día puede llegar a ser más complicado de lo que se cree: ¿tiro alto que abraza la cintura, tiro medio que no se compromete o tiro bajo que evoca rebeldía?

Lo que antes era una decisión simple, ahora es un universo de posibilidades que puede abrumar a cualquiera que solo busca un par de pantalones confiables.

Lo positivo es que la moda actual celebra la libertad, por lo que no hay reglas estrictas, solo opciones. Los ‘jeans’ de tiro alto trepan hasta la cintura natural, esculpiendo la silueta y dando un aire pulido que va perfecto con una blusa fajada o un ‘look’ de oficina. En contraste, los de tiro bajo coquetean con las caderas y terminan siendo más relajados y amables con todo tipo de cuerpos.

Entre ellos, el tiro medio se alza como el mediador, un clásico que no falla sin importar quién lo use.

Un artículo de The New York Times recogió miradas de expertos, entre ellos Benjamin Talley Smith (conocido dentro de la industria de la moda como el susurrador de ‘jeans’), quien recomendó que lo primero es considerar “qué te hace sentir cómodo, no solo física sino psicológicamente”.

Los pantalones de tiro alto “suelen sujetar mejor, acentuar la cintura y son mejores para las figuras con curvas”, explicó, según lo citado por el mismo diario.

De acuerdo con su postura, los ‘jeans’ de tiro alto se ven mejor con una camisa metida por dentro, ya que hacen que las piernas se vean muy largas. Estos los recomendó para el trabajo.

En cuanto al tiro medio, según lo mencionado por Talley Smith en el mismo espacio, “es el corte más versátil para todo tipo de cuerpo y el más fácil de combinar”. Estos los definió como neutrales y seguros.

Por último, se refirió a los ‘jeans’ de tiro bajo, los cuales recomendó para quienes buscan mostrar un estilo más relajado y un corte bajo en la cadera para dar una apariencia baja.

“Esta es una nueva forma de usar ropa de tiro bajo que es más accesible y fácil de usar a cualquier edad”, indicó el experto en el periódico estadounidense.

Pero allí no quedó todo, pues también hizo referencia a los tipos de tejidos, ya que estos son claves a la hora de definir la comodidad del pantalón.

“Si te gusta usar jeans rígidos, los nuevos holgados de tiro bajo son la opción más cómoda y favorecedora […]. Si te gusta la mezclilla elástica [un tejido resistente y versátil], los de tiro alto te quedan mejor”, concluyó.

¿Cómo saber cuál es el tiro de un pantalón?

El tiro de un pantalón se refiere a la distancia entre la costura de la entrepierna y la parte superior de la cintura. Es una medida clave para determinar cómo se ajusta el pantalón al cuerpo.

Los tipos de tiro más comunes son:

Tiro alto: se sitúa por encima del ombligo. Alarga visualmente las piernas y define la cintura. Es cómodo y favorecedor para muchas figuras.

Tiro medio: se sitúa justo debajo del ombligo. Es un tiro versátil que se adapta a diferentes estilos y cuerpos y ofrece un equilibrio entre comodidad y estilo.

Tiro bajo: se sitúa en las caderas, por debajo del ombligo. Fue muy popular en los años 2000, pero puede ser menos cómodo para algunas personas.

Tiro extra alto: este tiro es una variante más alta del tiro alto y se sitúa muy por encima del ombligo. Crea un efecto visual de piernas muy largas.

Tiro caído: este tiro es comúnmente usado en pantalones tipo ‘jogger’, o pantalones holgados. El tiro se encuentra más abajo de lo normal, ya que prima la comodidad.

