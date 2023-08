La Administración Distrital ofrece algunos consejos para un cuidado responsable de los animales de compañía durante esta temporada seca y así evitar que resulten afectados por los llamados golpes de calor.

Es esencial disminuir la exposición de estos a las altas temperaturas y tener siempre agua fresca. Además, ubicarlos cerca de un ventilador o zonas ventiladas y ofrecerles cubitos de hielo. Dado que las almohadillas son el sistema de autorregulación de los perros, es fundamental humedecer la zona junto con el hocico, la cabeza, el cuello y las axilas.

No se les debe encerrar en el carro. Una opción para pasearlos es a primera hora de la mañana y al final de la tarde durante los meses de calor, y evitar que hagan esfuerzo físico durante estas temporadas.

“Cuidarlos en esos momentos también es muy importante para garantizarles su bienestar. Se debe tener en cuenta que, cuando sales a pasear con ellos, es recomendable llevarles hidratación y no exponerlos a horas donde el sol se encuentra en su máxima expresión”, manifestó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Diana Marcela Santacruz.

Y agregó: “no es recomendable ponerles disfraces u otro elemento que genere malestar o inconformidad. Independientemente de que sea un sitio abierto o cerrado se debe tener agua e hidratación”.

¿Cómo se manifiestan los golpes de calor en los animales?

En perros y gatos, los golpes de calor se manifiestan con las mucosas enrojecidas, se agitan más de lo normal y algunos se muestran decaídos. Pueden presentar temblores y debilidad. Se recomienda bajar el nivel corporal lo antes posible con agua, que actuará como regulador y al evaporarse los enfría.

“Yo, normalmente, paseo a Aurora entre 6:00 a.m. y 6:30 a.m. y entre las 6:30 p.m. y las 7:30 p.m., de tal manera que no haya sol. Tanto en las mañanas como en las noches, le tengo agua fresca para que esté hidratada y no la paseo cuando hay calor, porque el pavimento les lesiona los pulpejos o almohadillas de las paticas y en este tiempo ellos se deshidratan”, expresó Fanny Loaiza, cuidadora de una canina.

En tiempo seco, la temperatura del cuerpo aumenta por encima de lo normal y, debido a las pocas glándulas sudoríparas, perros y gatos son más vulnerables a sufrir golpes de calor, que ponen en riesgo su salud. Prevenir y reconocer a tiempo puede salvar sus vidas.