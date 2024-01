La aplicación de perfume no es simplemente un gesto de rutina, sino una forma de arte y moda que puede realzar su presencia y dejar una impresión duradera. Sin embargo, en el mundo de las fragancias, cometer errores al aplicar el perfume es más común de lo que se piensa.

El experto en perfumería, Matías Ross, reveló en su cuenta de TikTok un error capital a la hora de aplicarse fragancias, es no usar lo suficiente de acuerdo a la naturaleza del perfume, su temperatura, estilo de olor o precio.

“Si vas a usar menos de cinco atomizaciones de perfume, mejor no uses perfume. El perfume no es una tarea de tu jefe en la cual te lo aplicas para cumplir, sino que lo aplicamos para olerlo. Si eres de as personas que se aplican una o dos atomizaciones, no lo vas a oler tú y mucho menos el resto”, asegura Ross.