La conservación de la ropa hace parte fundamental de la rutina diaria, no solo con un propósito estético, sino también ambiental. Alargar la vida útil de las prendas ayuda a consumir menos de esta industria, que es una de las más contaminantes a nivel mundial. Le contamos algunos trucos infalibles que le ayudarán a conservarlas.

Hay muchas cosas que puede estar haciendo mal si se trata del cuidado de las prendas de vestir. Regularmente se cree que los materiales como el denim son resistentes y no necesitan cuidados especiales, pero cada textil tiene sus necesidades de conservación particulares, los cuales, en la mayoría de casos, son indicados en las etiquetas.

Los ‘jeans’, siendo una prenda de vestir tan popular y versátil, son parte infaltable del clóset de muchas personas. Cuidarlos y evitar que se dañen rápido debe ser prioridad, pues su constante uso puede contribuir a que deban comprar con más frecuencia, lo que termina contaminando más.

Cuando se trata de este particular material, hay consejos que no se dicen en todas partes y ayudarán a que esos pantalones que más le gustan se queden más tiempo en su armario. Estos son algunos esenciales y que no necesitan de mucho esfuerzo.

Trucos infalibles para cuidar los ‘jeans’

IndieBarber, una tienda especializada en ‘jeans’ sostenibles para hombre y mujer, brindó por medio de sus redes sociales algunos trucos infalibles que funcionarán para alargar la vida útil de esta prenda.

Voltee sus jeans del revés antes de lavarlos y abotónelos: esto los protegerá de la fricción y ayudará a conservará su forma. Utilice detergente líquido: evite productos agresivos que puedan debilitar las fibras o decolorarlos. Lávelos con en agua fría y en ciclo rápido: el agua caliente puede dañar las fibras y provocar que pierdan su forma original. Además puede ahorrar tiempo, agua y energía si los deja menos tiempo en la lavadora. No utilice suavizante, mejor vinagre: para evitar afectar la elasticidad de los ‘jeans’, esta alternativa ayudará a fijar los colores y suavizar el denim. No use secadora: lo mejor es dejar que se sequen al aire libre, preferiblemente extendidos sobre una superficie plana, lo que evitará que se deformen o encojan.

