La famosa cuenta de Twitter World of Statistics, dedicada a recopilar datos sobre diversos temas alrededor del mundo, publicó un estudio que revela que Colombia es el país en el que las personas más madrugan, quedando por encima de países como Indonesia y México.

Los resultados surgen de una investigación realizada en 2019 por Bloc Blinds, firma irlandesa de persianas, que analizó los datos de la aplicación SleepCycle para investigar el estado de sueño en todo el mundo, informa La Vanguardia.

Los tres países que encabezan la lista son:

El listado continúa con México, Dinamarca y otros.

Por otro lado, están aquellos países en los que las personas se acuestan más tarde. De acuerdo a la información recopilada, los habitantes que se acuestan más temprano están en Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Colombia y Dinamarca. En promedio allí se acuestan entre las 10:56 p.m. y las 11:36 p.m.

Tras la publicación del estudio, varios usuarios de Twitter hicieron sus comentarios con respecto a los resultados.

Las empresas y en fin la sociedad latina confunden productividad con madrugar, no soy un vago que a diario se despierta a las 11 am simplemente me parece absurdo estudiantes a temprana edad despiertos desde las 4:00 am alistándose para el cole, rutas de bus pésimas, malas vías. https://t.co/BkfbVqiRx4

— Luis A. Russi M. (@LuisRussi4) March 11, 2023