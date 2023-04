Cuando se empieza a salir con alguien se atraviesa un terreno inestable porque evidentemente no se conoce del todo a la otra persona, puede haber muchas incertidumbres, es difícil saber si el otro es realmente indicado para establecer una relación romántica, entonces aquí hay que tener una atención especial sobre las posibles ‘red flags’ y evitar escenarios problemáticos a futuros.

Aquí hay que tener mucho cuidado, porque puede que seas una persona observadora y cautelosa, pero cuando estás saliendo con alguien que realmente te gusta y te interesa para las cuestiones del amor puedes pasar por alto ciertos rasgos potencialmente peligrosos. A continuación, te contamos cuáles son esos detalles negativos que debes tener muy presentes.

Nunca pregunta cómo estás

Si esto te sucede no sigas agendando más citas con él o ellas, porque ya te está demostrando que es todo un narciso y que sufre de egocentrismo. Seguramente también notarás cómo las conversaciones suelen girar a su alrededor, es más, en casos graves ni si quiera te dejará hablar, para él o ella solo existe su propia persona.

Humilla a los demás

Cuando alguien suele hablar mal de los demás y tiende a pasar por encima de los otros, normalmente esto es una señal de que tiene una pésima autoestima y que hay una inteligencia emocional pobre. De hecho, este tipo de conductas pueden ser muy notorias, solo ve cómo trata a alguien que ofrece un servicio, una cajera, un mesero, un conductor, etc.

Prefiere no socializar

Cuando una persona prefiere alejarse de las demás personas puede demostrar que tiene problemas para confiar en la gente y puede que haya algunos asuntos emocionales por resolver. Sin embargo, esto es algo que se puede solucionar y puede que no siempre sea algo negativo.

Se pasa de extrovertido

Esto puede ser una señal de que su personalidad no es genuina o auténtica. Cuando alguien solo quiere hacerse el gracioso y es difícil saber cuándo habla en serio y cuándo no, es posible que este sujeto haya creado un personaje porque necesita la constante aprobación de los demás y no sería una buena pareja.

Se subestima a sí mismo

Curiosamente, aquellos que son más inteligentes son quienes generalmente no pueden ver sus reales facultades, entonces creen que nunca van a lograr lo que desean. Sin embargo, quienes siempre están alardeando de su inteligencia seguramente son los más ignorantes.