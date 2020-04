View this post on Instagram

Ingredientes: 5 maracuyas 1 tarro crema de leche 1 tarro leche condensada Preparación: licuar la fruta, colar para no dejar tantas pepitas, volver a poner en la licuadora con la crema de leche y la leche condensada! Poner en la nevera media hora y listo! Si quieren que quede con más consistencia agregarle gelatina sin sabor!