Eric Rimm, profesor del departamento de epidemiología y nutrición de Harvard, habló con el New York Times y explicó por qué este alimento es una “bomba de almidón”.

Según el experto, 6 papas fritas es la medida exacta que debería consumir una persona diariamente, pero la mayoría de restaurantes (en Estados Unidos) ofrece alrededor de 60 piezas por porción.

Además, Rimm recordó que en una investigación publicada por The American Journal of Clinical Nutrition se encontró que quienes evitan el consumo de las papas viven al menos 6 meses más que quienes no.

Es de conocimiento público que la cantidad de glucosa producida por el almidón de este alimento aumenta la posibilidad de generar enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes.