Y es que la iniciativa apunta a los hinchas del fútbol, entre los cuales suele haber una cultura que suprime cualquier emocionalidad. Ese tipo de machismo, exacerbado entre los barrabravas, hace a muchos de sus miembros susceptibles de sufrir episodios que pueden llevarlos incluso al suicidio.

De ahí la importancia de hacer conciencia sobre la salud mental en el entorno del fútbol, iniciativa que tuvo repercusión mundial y fue aplaudida en diferentes partes del globo y hasta por autoridades como la UEFA.

Una de las publicaciones muestra varias fotos, en las que se promueve estar atentos de quienes les rodean y se dice que el suicidio se puede prevenir. Además, dirige al sitio del club, donde hay números para la atención de emergencias de salud mental y se enseña sobre fenómenos como la ansiedad.

We’re not experts, but we want to make a difference in any way that we can 🤝

Visit our mental health resources page for more information ⬇️

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 10, 2023