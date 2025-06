A los 28 años, Joe Faratzis jamás imaginó que unos síntomas aparentemente inofensivos terminarían siendo la antesala de una de las batallas más duras de su vida. En 2019, le diagnosticaron cáncer colorrectal en etapa 4, una noticia devastadora que marcó un antes y un después en su existencia.

Hoy, cinco años después y completamente libre de la enfermedad, Joe ha decidido contar su historia para alertar a otros sobre la importancia de escuchar al cuerpo y acudir al médico sin temor.

Desde su cuenta de TikTok, red social en la que sus videos han alcanzado millones de reproducciones, Joe comparte con honestidad los síntomas que experimentó y que, lamentablemente, ignoró en su momento.

Aunque ahora goza de buena salud, su testimonio se ha convertido en una advertencia valiosa para quienes, como él, podrían estar pasando por alto señales críticas.

Síntomas silenciosos del cáncer de colon que no deberían pasar desapercibidos

Faratzis recuerda que los primeros indicios de que algo no estaba bien comenzaron varios meses antes del diagnóstico. Sin embargo, como sucede con muchas personas jóvenes, minimizó lo que sentía.

Entre los síntomas que experimentó estaban sudoraciones nocturnas constantes, dolor abdominal localizado en la parte inferior derecha del abdomen, estreñimiento persistente, calambres al agacharse y una urgencia frecuente de ir al baño más de lo habitual.

“. explicó en uno de sus videos. La combinación de desinformación, miedo y una aparente buena condición física lo llevó a descartar la posibilidad de algo más serio. Esa decisión, reconoce ahora, retrasó el inicio del tratamiento que pudo haberse dado en una etapa menos avanzada.

El miedo al examen, una barrera peligrosa para los pacientes con cáncer

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentó fue el temor a los procedimientos médicos, en particular a la colonoscopia y al tacto rectal. Admitió que, por vergüenza y miedo, postergó por meses una cita con el especialista. “Si me hubiera hecho la tomografía en 2019, quizás no habría llegado a esta situación”, confesó con franqueza.

Finalmente, cuando los síntomas se volvieron imposibles de ignorar, decidió consultar con un médico. El diagnóstico fue claro: cáncer colorrectal en etapa 4, una de las fases más avanzadas y complicadas de tratar. A partir de ese momento, comenzó una lucha intensa que incluyó tratamientos de quimioterapia —tanto oral como intravenosa— y una cirugía mayor para extirpar la parte del colon afectada por el tumor.

El mensaje de vida para los pacientes con cáncer

Hoy, a sus 33 años, Joe Faratzis está libre de cáncer, pero no olvida lo vivido. Más allá de su experiencia médica, ha asumido un compromiso con la concienciación.

A través de sus redes sociales, especialmente en TikTok, busca crear un espacio de diálogo honesto sobre la salud intestinal, los temores que impiden acudir al médico y el valor de la detección temprana.



“La detección a tiempo puede salvarte a ti y a tus seres queridos”, enfatiza en sus publicaciones. En cada video, insiste en que no hay que subestimar cambios en el cuerpo, y menos aún sentir vergüenza por practicarse pruebas que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Faratzis se ha convertido en una voz influyente en la lucha contra el cáncer colorrectal, especialmente entre personas jóvenes, un grupo que a menudo no se considera en riesgo. Su historia, lejos de ser solo un testimonio, es un llamado urgente a la prevención, la conciencia y la acción médica responsable.

