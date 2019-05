Está a punto de llegar una de las temporadas más esperadas del año y con ella el ‘speedo denim’, un bañador de hombre tipo ‘jean’, que se ajusta perfectamente a la figura del ellos: no es tan grande como una pantaloneta y tampoco tan pequeño como una tanga narizona.

La prenda, que acentúa los atributos masculinos, según Men’s Health, es la “última pequeña perversión que se ha visto en redes sociales”, y fue fabricada por la marca americana Shinesty.

“Todos te miran con disgusto, pero en el fondo también quieren”, explicó la marca sobre este producto que está causando controversia en redes sociales. Varios usuarios no se mostraron muy convencidos con el diseño, pero a otros les pareció perfecto para acentuar sus atributos.

A pesar de que el estampado hace ver la tela del ‘speedo’ muy gruesa, Shinesty aseguró que “es suave y respetuoso con sus partes más sensibles”. No lleva los broches metálicos y se ajusta gracias a un cordón.

Su precio es de 39.99 dólares americanos, que es más o menos $ 131.000. El portal recomienda verse en el espejo antes de salir a la playa con esta sugerente prenda.

Así es el ‘speedo denim’:

Shinesty

Estas son algunas reacciones de los usuarios en Twitter:

Denim print Speedo’s! Fuck me whatever next 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Um68ukzK3d — D_M_incredibles (@D_M_incredibles) May 14, 2019

Positive! Looks like a denim speedo!😂 — John Lavery (@JohnALavery) May 10, 2019

Nope, looks like a denim speedo — John Lavery (@JohnALavery) May 10, 2019

For the men who insists on wearing jeans to every occasion, their day has finally come.#Denim_Speedo 🤣😂 https://t.co/9nzSuXhe2H — Ritchie Belleque (@RitchieBelleque) May 11, 2019

Yep, Jim Hayes is ready for the beach with his denim Speedo, the attacheable man bun, a new fanny pack, and a brand new pair of cowboy boots. Gotta love his style. https://t.co/PsZyLskTEZ — Lynn Tyler (@ndmail) May 11, 2019