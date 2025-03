Villa de Leyva, Boyacá, se enorgullece de ser la sede de un nuevo espacio para los amantes de la lectura. Se trata de una librería que abrió sus puertas recientemente y que promete convertirse en un punto de encuentro para los amantes de los libros.

Este nuevo espacio cultural es una iniciativa de Claudia Sterling, columnista de opinión de Pulzo.com y una destacada abogada y empresaria colombiana reconocida por su liderazgo en el sector salud y su compromiso con la equidad de género. Sterling, quien es Vicepresidenta de Asuntos Legales y Corporativos de Droguerías y Farmacias Cruz Verde, ha incursionado en el mundo de la literatura con la apertura de esta librería, demostrando así su pasión por la cultura y su interés en promover la lectura en Colombia.

Ella nos contó algunos detalles de este proyecto y cómo nació esa meta: “Este sueño nace desde cuando yo tenía 9 años, en ese momento soñaba con venirme a vivir a Villa de Leyva, no tenía muy claro a qué, pero este lugar me conectó por su arquitectura, su magia. Más adelante me enamoré profundamente de los libros y siempre soñé con tener una casita y sentarme a leer libros” .

Además, describió cómo fue el proceso para llegar a encontrar un rincón en Villa de Leyva como lo soñó: “Haciendo la búsqueda no encontré un lugar donde pudiera tomar café, vino y leer libros. Ese era el lugar que me faltaba y yo amo los gatos desde la pandemia, por lo que encontré este local en arriendo y eso lo tomé como una señal, en un momento maravilloso”, indicó.

Sterling es una amante de la lectura, tanto así que tiene una maestría en literatura, pero ese amor empezó justamente cuando apenas era una niña: “Mi mamá me leía muchísimo cuando era pequeña, el primer libro que leí se llamaba Carolina en el mar, sobre una niña que salva a animales. Desde ahí me enamoré. Hoy podríamos decirle a esa niña de 9 años que es posible, es posible y que no se de látigo porque depronto lo hizo más tarde, porque las cosas llegan en su tiempo y su momento”.

Además de tener una librería, esta emprendedora mezcla su vida entre los libros y las grandes empresas en Colombia, donde desempeña un alto cargo. Así describe ella esta particular combinación: “En este mundo todos vinimos con un propósito y una misión. Trabajó en una empresa que son farmacias para el cuerpo, pero yo pienso que una librería es una farmacia para el alma. Tu cuerpo depende de cómo esté tu alma y tu mente. Los gatos para mi han sido sanadores, ellos te escogen a ti, ellos te tratan como quieren y quiero que eso sea mi librería, que te enseñe todos los días algo”.

En cuanto al nombre, la dueña del lugar describió cómo llegó a ponerle al sitio ‘El gato que lee y bebe’ en Villa de Leyva: “Inicialmente se iba a llamar la librería de pergamo, pero eso no le decía nada a nadie. Entonces quería algo que dijera algo a la gente y que sea algo mío, amo los gatos y los vinos, entonces quería eso. Para que la gente sepa que pueden ir al gato a leer, a tomar un vino y a disfrutar un buen plan”.

Finalmente, Sterling narró en la entrevista qué se van a encontrar los visitantes a su negocio y qué tipo de literatura podrán descubrir: “Esto es una librería que no es de nicho. Vas a encontrar muchas categorías de libros colombianos, latinoamericanos, universales, españoles y vamos a tener dos secciones especializadas. Una es de gatos y otra que se llama es libros sobre libros, porque uno a veces no sabe la historia de este objeto que nos lleva a historias tan maravillosas. También habrá desarrollo personal, poesía, cuento, ensayo, niños que ha sido un éxito, mujeres y de LGBTIQ+. Tendremos eventos con autores, los fines de semana música en vivo y contaremos con eventos culturales una vez al mes”.

En el sitio hay libros usados desde 10.000 pesos hasta de 220.000 pesos, que usualmente son ediciones de lujos, pero el promedio está entre 50.000 y 80.000 pesos, por lo que es asequible para cualquier persona.

Ubicada a tan solo dos cuadras de la plaza principal, en la calle caliente, esta librería ofrece una amplia variedad de títulos. La librería se distingue por su ambiente acogedor y su diseño cuidadosamente pensado para invitar a la exploración y al descubrimiento. Los estantes repletos de libros crean un ambiente mágico que transporta a los visitantes a mundos literarios fascinantes mezclados por el amor que siente su dueña por los gatos. Además, el personal altamente capacitado está siempre dispuesto a brindar recomendaciones personalizadas y a compartir su pasión por la lectura.

Pero esta librería es mucho más que un simple espacio para comprar libros. Es un lugar donde se fomenta la cultura, pero también se puede disfrutar de un buen cafe, gaseosas, bebidas refrescantes y uno que otro acompañante.

