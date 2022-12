Cuando se obtiene un logro académico la mayoría de las personas quiere celebrar por lo alto, pues se requiere de disciplina, empeño, dedicación, esfuerzo, persistencia para obtener un título, y es que muchos lo hacen para ejercer una carrera y así crecer profesionalmente.

Un reciente clip se ha hecho viral, pues un hombre en Australia llamó la atención tanto que se robó el show, ya que le propuso matrimonio a su pareja en medio de su ceremonia de grado. La Universidad La Trobe compartió un video en Facebook que fue polémico luego de que una escritora llamada Clementine Ford, feminista, comentara al respecto, haciendo unas fuertes críticas sobre el prometido, pero tiempo después la cuenta decidió eliminar la publicación.

Clementine logró guardar el video y quiso retomarlo, donde se ve al hombre arrodillándose para pedirle el matrimonio durante el grado de su novia, la mujer expuso que no era el momento ya que ese instante era exclusivamente de la recién graduada, dijo: “Deja de robarle sus momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyos para tenerlos. Ese es su momento, se ha graduado. No sabemos en qué condiciones fue a la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola”.

Además, Ford también manifestó: “Ese es su momento, le has quitado algo que nunca podrá recuperar”, ¿Por qué los hombres miran situaciones en las que las mujeres han logrado algo así por si mismas? En las que están a punto de recibir elogios y admiración de sus amigos, de su comunidad, de sus familiares, elogios y admiración no tienen nada que ver, con esos hombres, eso no es de ellos”. La escritora le pidió a la mujer que no se casara con ese hombre ya que prefirió hacer que ese día tan especial se tratara más de él que de su gran logro.

Después de que este clip había generado muchas opiniones, la Universidad reconoció su error al publicar el momento y reconoció que sus ceremonias de graduación eran únicamente para los estudiantes, el comunicado decía: “Cometimos un error de juicio hoy: nuestras ceremonias de graduación tienen que ver con celebrar los logros de los estudiantes, y este evento restó valor a ese importante reconocimiento del éxito de nuestros estudiantes: hemos eliminado la publicación”.