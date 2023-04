Aunque el deseo de muchos trabajadores en el mundo es ganar una buena suma de dinero al mes para poder vivir cómodamente, hay casos en los que las personas prefieren su estabilidad emocional por encima de las cifras económicas que pueden llegar a recibir.

Un claro ejemplo es lo que contó un joven mexicano, quien publicó un video en redes sociales contando la decisión que había tomado respecto a su vida laboral.

El trabajador, identificado como Heriberto Abarca López (su nombre se veía en el carné de su empresa), no dijo en qué empresa trabajaba debido a un contrato de confidencialidad que había firmado, pero sí señaló que mensualmente podía recibir pagos entre 20.000 y 60.000 pesos mensuales, es decir entre 5 y 15 millones de pesos colombianos al cambio de hoy.

En su relato (que se viralizó rápidamente), el mexicano narró que sus labores en su anterior empleo le permitían comisionar, por lo que cada mes podía recibir diferentes sumas de dinero. Sin embargo, sus motivaciones lo llevaron a poner por encima su estabilidad mental, ya que sentía la necesidad de involucrarse en un ambiente que no era el suyo.

“Cuando llegas a tener esas cantidades no sabes cómo administrarlas. Al menos en mi trabajo el ambiente era que si ganabas 20.000, 30.000, 60.000 pesos al mes no podías andar en camión, no puedes andar en metro. Entonces tienes que tener un cierto estatus”, mencionó. Abarca.

Y es que en sus explicaciones hizo énfasis en que se fijaban hasta qué tipo de café tomaba, pues no era lo mismo comprarlo en un Oxxo que en un Starbucks, ya que eso daba un estatus.

“Es un ambiente que a veces se torna un poco tóxico en el que si alguien está por encima de ti, y tú vendes más que él, pues va a haber un poco de presión […]. Tenía unos hábitos muy malos y tenía que buscar un trabajo que me sanara. Busqué un trabajo de noche donde me sitiera tranquilo”, comentó el joven.

Según dijo, ahora recibe un pago de 3.000 pesos a la semana, casi $ 750.000, y labora en una estación de servicio de Oxxo.

“De hambre no me voy a morir. Dejé de gastar tanto en transporte, comida, trajes, camisas, zapatos… porque no podía repetirlos, se veía mal. Cuando dejé eso vi que mis hábitos financieros eran muy malos. Dije: ‘Por qué no hice esto desde un principio’”, concluyó.