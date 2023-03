Los fanáticos de los artistas suelen inmortalizar en la piel su cariño hacia ellos. Bad Bunny, uno de los reguetoneros más famosos del mundo, ha sido protagonista en varias obras de esta naturaleza. Unas han salido bien y otras no tanto.

El conductor de televisión y creador de contenido Adrián Marcelo fue el encargado de divulgar estos tatuajes no quedaron bien y son motivo de burlas.

A través de sus redes sociales, Marcelo publicó una graciosa entrevista que le hizo a un joven que quiso plasmar en su piel un recuerdo dedicado a Bad Bunny, pero que terminó siendo un tremendo error.

Joven se hizo tatuaje de Bad Bunny y le quedó mal

El creador de contenido se percató de un curioso tatuaje que el entrevistado tenía en el cuello. Se trata de las letras de uno de los álbumes del puertorriqueño, ‘YHLQMDLG’.

Aunque el joven quería llevar en su piel el título del icónico álbum que sacó Bad Bunny en plena pandemia, las cosas no salieron como esperaba porque el tatuador cometió un error garrafal.

Resulta que, en el tatuaje del fanático mexicano faltó letra M, por lo que el diseño terminó siendo una completa falla. Para su mala suerte, no quedó espacio para agregar la letra y el título quedó incompleto.

“Dice yo hago lo que me da la gana”, explicó el joven. Pero el entrevistador le preguntó por la letra faltante: “¿Y la M?”. De manera astuta, el fanático contestó: “Es que yo hago tanto lo que me da la gana que no me la quise poner”.

La víctima del descuidado artista detalló que no se dio cuenta del error hasta que su novia vio el tatuaje y le mencionó que estaba mal escrito. “Se pasó de…”, agregó sobre el fallido diseño.