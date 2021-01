Manu, que tiene más de 9,5 millones de seguidores en TikTok, publicó la semana pasada un video en el que avisó que quería hacerle esta broma a su novia.

Ese primero video se viralizó y sobrepasó las 36 millones de reproducciones y alcanzó más de 3 millones de ‘me gusta’.

“Le voy a hacer creer a mi novia que se me cayó el bebé. Ella sabe que soy un poco torpe cargándolo, entonces compré un bebé (de muñeco) muy realista y parecido al nuestro. Compré ropa del mismo color para hacerlo lo más realista posible”, relató Manu.

Luego, contó que su pareja cuando cocina siempre deja al bebé con él y que iba a aprovechar ese momento para jugarle la pesada broma.

Al día siguiente, el ‘influenciador’ publicó el video de la broma como le había prometido a sus seguidores. Ese segundo video está cerca de las 8 millones de reproducciones y supera el millón de ‘likes’.

En la secuencia se puede ver que Manu, sentado en un sofá, recibe a su hijo de su novia y ella se va hacia la cocina. Al darle la espalda, el hombre aprovecha para dejar al bebé en un coche que tiene cerca y saca al muñeco que tenía escondido, vestido casi igual al niño verdadero.

Tras un par de segundos más tarde, se levanta y camina hacia la cocina, donde está su novia. Simula que se tropieza y tira al bebé duramente contra la pared.

La mujer grita desesperada, pero en un instante se da cuenta de que es un muñeco y que todo se trata de una broma. Mientras dice que no le parece nada chistoso, camina hacia al coche y revisa que su hijo está en perfecto estado.

“Eso no da gracia, oíste, eso no da gracia. Esto no es un juego, ahora sí te pasaste”, dice la preocupada madre, mientras el ‘tiktoker’ se ríe y le dice que el bebé está bien.