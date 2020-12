green

En el video, grabado con teléfono celular, se puede ver a Viverette bailando sola el pasado 22 de noviembre cuando de repente un sujeto se subió al balcón del segundo piso y abrió la puerta de su apartamento, publica el diario Daily Dot.

La grabación también muestra que el hombre empieza a entrar al apartamento, por lo que la joven, muerta del miedo, salió por la entrada principal y toca la puerta de un vecino para pedir ayuda.

En TikTok, donde Viverette publicó la secuencia, titulada “Ese momento en el que te estás grabando bailando y un acosador sube al balcón del segundo piso para entrar”, el video ha sido visto más de 26.3 millones de veces.

La policía de Hagerstown posteriormente identificó al acosador como Ángel Moisés Rodríguez-Gómez, de 36 años, y dijo que había sido acusado de robo en tercer y cuarto grado, asalto en segundo grado, acecho y destrucción maliciosa de propiedad, detalla Daily Dot.

Rodríguez-Gómez fue liberado bajo fianza el 25 de noviembre y las autoridades de la ciudad estadounidense dejaron claro que “si bien hay un video de este incidente publicado en muchas plataformas de redes sociales, el Departamento de Policía de Hagerstown desea reiterar que se presume que Rodríguez-Gómez es inocente hasta que se pruebe culpable en un tribunal de justicia”, cita el mismo medio.

En sus otras redes sociales, Hannah Viverette contó a sus seguidores y conocidos lo que ocurrió, calificando el suceso como “el más aterrador” de su vida.

Allí, la joven dijo que reconoció la cara del intruso a penas lo vio y explicó que vive cerca de su casa, sin embargo aclaró que nunca le dijo ni una sola palabra.

“Fue el momento en que me encontré cara a cara con él en mi puerta, sabía que estaba allí para hacerme daño. Mantuvo sus manos en los bolsillos de su sudadera con una sonrisa en la cara. Él murmuró algo en español y luego procedió a dar un paso”, relató Viverette en su Facebook.

“Este no puede ser el primer intento que ha hecho con ese comportamiento de acosador. Si alguien sabe ALGO de este hombre o alguna vez se ha sentido incómodo, acosado o agredido de alguna manera por él, POR FAVOR HABLA. Me niego a vivir con miedo y me niego a dejar que siga haciéndome esto a mí o a NADIE”, finalizó la ‘tiktoker’.