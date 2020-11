Se trata de Luke Bradnam, presentador del clima en el canal australiano 9News y quien publicó las imágenes en sus redes sociales, que rápidamente se viralizaron.

El video muestra el momento en que una persona no identificada invade su automóvil y en pocos segundos desaparece del lugar acelerando a toda velocidad.

El suceso aconteció en la tarde de este miércoles cuando Bradnam finalizaba una transmisión en vivo. En las imágenes se alcanza a ver que el delincuente maneja la camioneta tranquilamente con una sola mano.

¡Mi coche!”, gritó el presentador mientras grababa con su celular el momento exacto en que le robaban la camioneta, una Ford Ranger.

Se desconoce si el video ayudó a dar con el delincuente, pero luego de unas horas la policía de Australia arrestó a tres sospechosos, que resultaron ser ser adolescentes de 14, 15 y 17 años, según indicó 9News, el canal en el que trabaja.

Uno de ellos llevaba consigo las tarjetas de crédito y la licencia de conducción de Bradnam, sin embargo, el automóvil aún no ha sido encontrado, finaliza ese medio.

Este es el video del momento exacto en que roban la camioneta del presentador:

TONIGHT: @LukeBradnam's car stolen stolen right in front of him, after his 9News Gold Coast weather cross last night.

Don't miss his hot pursuit of his Gold Coast carjackers! #9News pic.twitter.com/MsV4jC4w1c

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) November 25, 2020