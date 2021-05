green

Las imágenes, difundidas por Canal 1, muestran el momento exacto en que el docente está hablando de que va a proyectar algo relacionado con la clase, pero en ese instante aparecen varias mujeres en lencería muy pequeña.

“Ush, juemadre, perdón”, se le escucha decir al educador, que cierra inmediatamente la página de contenido para adultos e intenta seguir como si nada hubiera pasado. Sin embargo, uno de sus alumnos no desaprovechó la oportunidad para comentar la situación.

“Uyyy, profeeee”, dice en tono pícaro uno de los estudiantes. Al verse encerrado por el suceso, el profesor se excusa y dice que tiene un virus en el computador y por eso proyectó, sin querer, a mujeres semidesnudas.

“Uy, ¿eso qué es? Tengo virus… Eso está rarísimo, muy extraño. No, no sé”, expresa el maestro y prosigue: “Es que le quité el Kaspersky que era el que me protegía”.

El sujeto, que Canal 1 se aventura a decir que es catedrático en una universidad en Bogotá, sigue excusándose y cuenta a sus alumnos que en otra ocasión debió a ir a la universidad porque un virus había invadido su computador con el que imparte las clases virtuales.

“Es que los ‘hackers’ se meten, realmente”, dijo sin que nadie más comentara el tema y preguntó si había alguna duda del tema que estaban hablando para seguir con la clase.

Video en el que profesor proyecta página para adultos en plena clase virtual