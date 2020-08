Un vocero de la aerolínea confirmó que la pelea se dio no solo porque 2 hombres se negaron usar tapabocas —un elemento indispensable para evitar la propagación del coronavirus—, sino también porque estaban “molestando física y verbalmente a otros pasajeros”, informó NL Times.

El medio agregó que, al parecer, los hombres que provocaron la pelea habían estado bebiendo, por lo que no se descarta que estuvieran borrachos durante el viaje.

En Twitter, KLM le respondió a un internauta que trinó sobre lo sucedido, y comentó que ambos pasajeros fueron arrestados tan pronto el avión aterrizó, recogió Aviation24.be y añadió que “la seguridad del vuelo no se vio comprometida”.

De acuerdo con el primer portal citado, los tapabocas son de uso obligatorio en los vuelos que son operados por compañías de Países Bajos.

A continuación puede ver un video de la pelea, en el cual se evidencia que había otros pasajeros que si bien llevaban el tapabocas, no lo estaban usando de manera correcta:

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

