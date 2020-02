View this post on Instagram

¡Padres,representantes,maestros,alerta! Este juego está de moda en algunos colegios, pongamos a nuestros chamos alerta de no jugarlo y sus consecuencias🔴 • • Así como decirles que deben avisar si ven a algunos niños jugando. El joven está en terapia intensiva por fisura en la base del cráneo, según reseña @medicos__venezolanos • • Vía: @noticiasdeaqui🎥