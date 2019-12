Antes del combate, que ocurrió el pasado sábado 14 de diciembre, Covington se mofó de la herencia africana de Usman al preguntanr publicamente: “¿Qué ha hecho su familia por Estados Unidos además de servir en la penitenciaría federal?“, publica Actualidad RT.

Ya en la pelea de artes marciales mixtas, en el quinto asalto, el africano, campeón del peso wélter, derrotó por nocaut técnico al americano al romperle la mandíbula, lo que implica que estará fuera de competencia por mínimo 6 meses, mientras se recupera, explica el mismo medio.

Covington empezó a sentir dolores en su mandíbula desde el tercer asalto, pero se aguantó y llevó el combate hasta casi el final. Sin embargo, el árbitro Marc Godard finalizó la lucha cuando Usman tenía sometido en el piso al simpatizante de Donald Trump, detalla el portal ruso.

Covington perdió un invicto de 7 victorias consecutivas que tenía desde 2016 y luego del combate se sintió perjudicado por el juez, a pesar de que estaba recibiendo brutales golpes sin poder defenderse bien. “Marc Godard me ha robado esta noche con un pobre oficio. Dejó que mi oponente fingiera lesiones por tiempo extra y detuvo la pelea temprano”, zanjó el estadounidense, citado por RT.

Kamaru Usman también podría estar por fuera de los octágonos por 6 meses si se confirma que tiene una lesión en el dedo pulgar izquierdo, finaliza ese medio.

Este es el video del momento en que Usman somete a Covington y gana el combate:

Daaaaamn Usman finished Colby!! Good stoppage. Colby's face and jaw were fucked. I can't believe I'm saying this but props to Colby for fighting his ass off with a possibly broken jaw. Great fight. pic.twitter.com/JG087FweYf

— ShayMyName (@ImShannonTho) December 15, 2019