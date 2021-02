Las imágenes, que fueron difundidas por los medios de Turquía hace casi 3 años, fueron capturadas por un turista en el Butterfly Valle, publica el diario The Mirror.

El video viral muestra los instantes antes de que Semra Aysal, quien tenía cerca de 7 meses de gestación, cayó del acantilado de unos 300 metros de altura y según la fiscalía turca la empujó su esposo para cobrar un millonario seguro de vida, recuerda el mismo medio.

Ahora el ente acusador y la policía desempolvaron este video para convencer a un juez de que no fue un accidente, como asegura Aysal, y que se trató de un homicidio premeditado, señala The Mirror.

La fiscalía incluso asegura que el turco estuvo sentado cerca de 3 horas en el acantilado y esperó el momento exacto para estar solo y cometer el crimen sin que nadie lo viera.

Otra de las pruebas contra Aysal es que compró un seguro de vida a nombre de su esposa meses antes del suceso y él era el único beneficiario.

Hakan Aysal, que niega ser el responsable de la muerte de su esposa e hijo, permanece encarcelado en un centro penitenciario, mientras se siguen llevando a cabo otras investigaciones.

“Mi esposa puso el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que se lo diera. Me levanté y luego la escuché gritar detrás de mí. Cuando me di la vuelta, ella no estaba allí. No la arrojé”, se defendió en aquel momento.