El reptil alcanzó a morder la pierna derecha de Javat, de 30 años, por lo que tuvieron que cogerle más de 30 puntos en el hospital hasta donde lo llevó su fiel amigo, publica el diario The Times of India.

El héroe de la historia fue identificado como Gajendra Yadav, quien antes del feroz ataque había puesto su celular sobre un tronco para grabar, mientras disfrutaba del baño junto a su compañero.

“No sé de dónde saqué la fuerza y el coraje. Tomé el tronco y me zambullí. Nadé en esa dirección con los ojos cerrados. Toqué algo escamoso, me di cuenta de que era un cocodrilo y metí el extremo puntudo en su cuerpo. No sé dónde lo golpeé, pero soltó su pierna”, le contó Yadav al Times Of India.

Por su parte, Javat, el afectado, contó al mismo medio: “Sentí cómo me mordía el muslo. Me estaba arrastrando hacia abajo y pensé: ‘Eso es todo, estoy muerto’. Si no hubiera sido por mi amigo, seguramente me hubiera matado”, dijo desde la habitación del hospital.

Tal como se puede apreciar en las imágenes, el cocodrilo atacó a uno de los bañistas en el momento menos esperado y la víctima empieza a gritar al ser mordido.

A pesar de que el departamento forestal de Bhopal dijo que está prohibido nadar en esas aguas, se comprometió a pagar la cuenta médica de Amit Javat.

“Fue muy afortunado. Su amigo mostró gran coraje y lo salvó”, expresó Rajendra Saxena, jefe del departamento forestal, a The Times of India.