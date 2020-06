View this post on Instagram

Los humanos somos una completa m¡3rd@. Los subnormales del vídeo (que por el acento puedo suponer que son de Herrera), alimentando un Cocodrilo silvestre con UN PERRO. Realmente no puedo entender que pasa por la cabeza de los "graciosos del vídeo". ¡Hey compa! ¿Qué te parece si le tiramos un perro al cocodrilo, lo grabamos y lo subimos a redes? ¡Wao! ¡Excelente idea! De paso se hubiera resbalado alguno y el vídeo hubiera quedado 10/10. PD: Sea el animal que sea, no se debe alimentar vida Silvestre, hablamos de un Cocodrilo, que aunque no tenemos registros de depredación a seres humanos en Panamá, si hay casos de muertes asociados a ellos, el riesgo de hacer este tipo de estupideces es grande, sin mencionar lo que implica que un bicho silvestre asocie al humano como una fuente de alimento, en el caso de los cocodrilos aprenden muy rápido y cuando vea una persona se va a acercar por curiosidad y en busca que le tiren alimento. "La estupidez humana es infinita" @miambientepma #noalmachete #panamareptilesrules #humans #panama #reptiles #reptile #reptilelover #reptileslovers