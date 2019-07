Aunque el suceso ocurrió el pasado 28 de junio, fue hasta el 5 de este mes que los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) publicaron el video en su cuenta de Twitter.

En este se ve cómo un grupo de tiburones se estaba alimentando del cadáver de un pez de aproximadamente 113 kilos que estaba posado en el fondo del mar. Un par de minutos después, un gigante pez atrapó a uno de los escualos y lo devoró.

Desde el minuto uno de este video, el gigante pez entra en acción:

Today's #Okeanos dive has wrapped up, but if you're hungry for more, check out this shark footage — complete with surprise ending! To learn more about this rare encounter, visit: https://t.co/X8E77cy2Rk pic.twitter.com/33Vp4t6Qa3

— NOAA Ocean Explorer (@oceanexplorer) July 5, 2019