View this post on Instagram

Sigo trabajando para que los cachacos vivamos una Bogotá libre de mantecos, y para que los pobres sigan siendo pobres pero siempre con un poco de estilo. Hoy mis esclavos me llevaron a conocer el TransMiCable de Ciudad Bolívar para conocer un poco el “planeta” en el que vive la gente del sur y ver de qué manera puedo invertir mi billete. Aunque cuando me dijeron a donde iba empaque mi pinta de tierra caliente porque wuon, casi llegamos a Melgar, ¿qué piuts? 📸🎥@kevinvach