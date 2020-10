green

Ibarra, @laroibarra10 en TikTok, ganó fama en redes sociales al mostrar abiertamente la relación que tiene con un hombre mucho más mayor que ella.

La joven mexicana, que en TikTok cuenta con más de 136.000 seguidores, ha mostrado los regalos que da su pareja, entre joyas, carros de lujo y viajes en yate.

El pasado 12 de octubre, Romina publicó un polémico video en el que le dijo a sus seguidoras que “agarraran” tips.

“Pues sí chicas, mi intención no era quedar embarazada del ‘sugar’, pero pues ni modo. Viene bebé a bordo y (susurrando) mucho dinero”, dijo la joven en esa corta secuencia que se viralizó y tiene más de 680.000 reproducciones.

La mexicana ya había alardeado del dinero que posee su pareja. El video con más reproducciones en su cuenta de TikTok es en el que muestra que su ‘Sugar daddy’ le regala un anillo con diamantes y un carro Porsche.

Sin embargo, días después publicó otras imágenes en las que decía que iba a pedirle a su novio que le regalara otro vehículo porque el que le dio no es automático.

“No manches, es estándar y yo no sé manejar, voy a decirle que me compre otro”, dijo en su momento Romina Ibarra.