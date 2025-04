En redes sociales se viralizó el momento en el que un joven, al parecer, menor de edad, ingresa a una estación de Transmilenio sin pagar su pasaje y entona una canción en la que se burla de la autoridad por no detenerlo.

“Yo no voy a pagar, yo no voy a pagar y el que me moleste lo voy a levantar a […]. Yo no pago ni aquí, yo no pago ni allá porque soy guajiro en esa […], así tranquilo me voy a volar”, registra el video, además del momento en el que ingresa por una de las puertas que da hacía el carril en el que circulan los buses.