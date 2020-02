La turista, de la que por ahora se desconoce su identidad, llegó a la cima de esta mítica roca luego de una caminata de 2 horas y media; y para celebrar su travesía le pidió a su compañera de aventura que le tomara una foto con ella en el borde de la Pedra da Gávea para que se viera la panorámica de toda la ciudad brasileña.

Cómo se ve en el video, que habría sido capturado con su mismo celular, se ve a la mujer llegar a un borde de la piedra, sentarse y abrir sus brazos, mientras quien graba hace un paneo de Río de Janeiro y sus playas.

Aunque han sido muchas las personas las que han compartido el video en redes sociales debido al vértigo que genera ver estas imágenes, uno de los primeros que lo publicó en su Twitter fue @gnuman1979, donde la secuencia supera las 7 millones de visualizaciones, los 41.000 retuits casi 170.000 ‘me gusta’ (en el momento en que se escribe esta nota).

La gran mayoría de comentarios en redes critican a la protagonista del video por poner en riesgo su vida y dar un mal ejemplo: “Ella arriesga no solo su propia vida, sino también la de la gente de abajo en la planta baja” y “no vale la pena. Lo hace una tonta vanidosa”, fueron algunos de esas respuestas.

