De acuerdo con el diario Milenio, el hecho se registró en la localidad de Sabinas (México) cuando el sujeto se le acercó en un semáforo al conductor para pedirle un poco de dinero. No obstante, este prefirió proponerle un trabajo en una finca, en vez de darle plata.

“No. Lo que pasa que yo no puedo, carnal. Yo me la paso pidiendo, ese es mi rollo. Chambear [trabajar] no me place”, manifestó el hombre después de que el automovilista le ofreció limpiar unos terrenos.