De acuerdo con el diario Savannah Morning News, el hecho ocurrió en la ciudad de Savannah, estado de Georgia (EE. UU.), donde el agresor, identificado como Gerrel Williams, además de fungir como entrenador de los Savannah Gators también era empleado de la oficina del Sheriff del condado de Chatham.

Williams, tras la viralización del video donde agrede al pequeño de 9 años, fue expulsado de por vida del fútbol americano y cesado de su puesto en su segundo trabajo, explica el mismo medio.

La Federación Juvenil de Fútbol Americano (AYF, por sus siglas en inglés) expulsó a Williams de la organización al considerar que sus acciones fueron una “violación total” de su código de conducta, que prohíbe el abuso físico y verbal, detalla el rotativo estadounidense.

Un usuario de Twitter, @CoachFore, publicó el video el pasado miércoles 9 de diciembre y rápidamente las imágenes se viralizaron. La secuencia cuenta con más de 4,4 millones de reproducciones y 1.000 compartidos.

En este se ve que Gerrel Williams le da 2 brutales puños a un pequeño jugador, que según Savannah Morning News, tiene 9 años. El segundo golpe fue tan fuerte que tiró al menor al piso. Afortunadamente, el agredido tenía casco de protección.

Williams, por último, usó su cuenta de Facebook para ofrecer disculpas. “Pido disculpas. No hay excusa para mis acciones. Espero que me perdone y que sus padres me hayan perdonado”, señaló.

A continuación, el video que muestra al entrenador de fútbol americano que le dio puños a un niño de 9 años:

Someone shared this with me. It was on their Facebook page. Supposedly happened in Florida during some championships during the past week. Anyone know disposition? Should’ve been arrested . . . . . Absolutely, totally uncalled for. We have to rid sports of “coaches” like this. pic.twitter.com/X57VMr7Rfe

— Chris Fore (@CoachFore) December 9, 2020