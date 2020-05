green

El video no fue bien recibido por los internautas, quienes atacaron a las y los enfermeros por no entender el momento que vive el mundo, pues la pandemia generada por el coronavirus ha dejado más de 233.000 muertos en todo el planeta, entre los más de 3,2 millones de contagiados.

“Arresten a las enfermeras de TikTok”, “Todos estos videos de TikTok con enfermeras coreografiadas en hospitales están empezando a molestarme” y “si veo un TikTok coreografiado más hecho por enfermeras en hospitales, nunca volveré a llamar a una jodida enfermera como héroe otra vez”, son algunos de los comentarios en contra de los trabajadores de la salud.

El video original fue borrado de TikTok junto con la cuenta @joedmarielaboydes, quien al ver la lluvia de críticas, decidió darse de baja en esa red social.

De acuerdo con los mismos protagonistas africanos del video viral, en donde bailan en los funerales, ese es su trabajo y lo hacen porque familiares de los muertos los contratan para hacer más alegres esos eventos.

Los sujetos en cuestión son de Ghana y fueron grabados por la BBC, que hizo un reportaje en 2015 sobre el ritual particular que se originó en ese país de contratar a personas que ‘alegren’ funerales de esa manera.

A continuación, el video de TikTok que generó las críticas y algunos comentarios al respecto:

The corona tik tok nurse videos cannot get any wor… pic.twitter.com/vVNjbX5cNm — ESSENTIAL Julia Song (@realjuliasong) April 29, 2020

If I see one more choreographed TikTok made by nurses in hospitals, I’ll never call a fucking nurse a hero again. Idgaf come at me pic.twitter.com/8QjPzDkLne — Luis Encarnacion (@GUUN_GUUN) April 29, 2020