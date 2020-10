green

Rápidamente el video en el que se ve González sin camisa se viralizó en redes sociales, por lo que tuvo que salir a aclarar lo que supuestamente pasó, publica el diario local ABC.

El diputado estaba en una sesión virtual de la Cámara Baja y pensó que su cámara estaba apagada, pero lamentablemente para él todos sus colegas lo vieron y otros filtraron el video a las redes.

“Me había manchado la camisa con tereré por lo que me la saqué, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada”, expresó González al rotativo paraguayo y agregó:

“Fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió”.

Muchos internautas se aventuraron a decir que el político estaba completamente desnudo, es decir sin pantalones, agrega ABC, aunque el video viral no dejar ver exactamente si estaba desnudo de cuerpo entero.

“De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención, porque hay que extremar cuidados durante una sesión virtual… Pido disculpas a mis colegas y al auditorio”, finalizó Roberto González en ese diario.

A continuación, el video viral donde se ve al diputado paraguayo sesionando sin camisa.