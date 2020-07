El suceso aconteció el jueves 23 de julio y el conductor del vehículo de carga no frenó porque si lo hubiera hecho, el fuego se hubiera extendido hasta la cabina de conducción, publica el medio local Vesti.

El camionero transportaba residuos metálicos y, según reportes de la policía, se dirigía a un depósito de chatarra, donde ya lo estaban esperando con extintores, ante la llamada de alerta que él hizo a la empresa. A su llegada, sus compañeros lo ayudaron a extinguir el fuego antes de que llegaran los bomberos, detalla el mismo diario.

Todavía se desconocen los motivos por los cuales la carga explotó y terminó en llamas, pero una de las hipótesis, indicadas por las autoridades a Vesti, alguien por descuido pudo poner alguna chatarra que ya estaba prendida en llamas débilmente y luego en el camino el viento avivó el fuego.

En el video viral se ve cómo salen llamaradas de la parte de atrás del camión y cómo se escuchan algunas explosiones, que al final fueron parte de un suceso que no tuvo víctimas.

Lorry engulfed in flames careens down the road in #Tolyatti *EXCLUSIVE*#Russia pic.twitter.com/Tv3U0g8CwL

— Ruptly (@Ruptly) July 24, 2020