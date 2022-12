En los últimos días se viralizó una grabación en la que se ve a una azafata de la compañía aérea Indigo gritándole a un pasajero que la insulta y le dice que se calle.

Ocurrió en un vuelo que iba de Estambul (Turquía) a Delhi (India) y en el que los ánimos se caldearon luego de que el pasajero insultara a la azafata porque no le gustaba la comida del avión.

Este es el video del hecho:

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"

An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi (a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ) on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 21, 2022